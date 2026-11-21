Шарл Леклер: Не си свършихме работата както трябва, много съм ядосан

Шарл Леклер призна, че отборът на Ферари не е свършил добре работата си в квалификацията преди Гран При на Лас Вегас, след като той и съотборникът му Люис Хамилтън бяха елиминирани още в края на втората фаза.

Scenes from Friday in Las Vegas 📸🇺🇸 https://t.co/25qWcu5hCh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 21, 2026

Двамата се класираха 11-ти и 12-ти, но ще стартират 10-ти и 11-ти заради наказанието на Оскар Пиастри. По думите на Леклер, и за него, и за Хамилтън ще бъде трудно да напреднат, тъй като те губят страшно много време на дългата близо два километра права по The Strip.

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„Да, определено имахме шанс да стигнем до Q3, но не си свършихме работата както трябва. Допуснах грешка в единствената обиколка, с която на практика разполагах“, заяви Леклер пред Sky Sports F1.



„В същото време и цялостното ни изпълнение беше много слабо. Не знам. Ще трябва да анализираме случилото се. В момента съм много ядосан, така че предпочитам да не говоря прекалено много. Но мисля, че имаше доста неща, които можехме да направим много по-добре“, добави монегаскът.



„Не мисля, защото губим по една секунда на правите, така че на практика няма място на пистата, където да можем да изпреварваме“, завърши пилотът на Ферари, когато беше попитан дали ще има шанс да напредне в хода на състезанието.

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Снимки: Gettyimages