Антонели: Утре ще сме още по-силни

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше най-бърз в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но ще стартира 6-и заради наказание.

„Все едно бяхме 60 коли, които се опитвахме заедно да си направим бързата обиколка в края - заяви след сесията Антонели. - Много малки разлики и много оспорвано.

Antonelli goes fastest, Verstappen inherits pole, and both Ferraris out in Q2 - it's been a busy qualifying in Vegas Full report 👉 https://t.co/EluaaSbe0D #F1 #LasVegasGP https://t.co/TcRdSeQUz0 — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

„Много странна квалификация за мен, тъй като изобщо не успях да накарам гумите да заработят, нямах никакво усещане за колата и ходът на педала на спирачката беше много дълъг, затова имах проблеми на спиранията, така че първото място беше неочаквано.

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„Мислех, че съм си провалил обиколката, тъй като я започнах 1 секунда преди края, но получих изтегляне и излязох първи.

„В свободната тренировка видях, че имаме силно състезателно темпо, гумите също работеха добре и мисля, че утре имаме шанс да се борим за победата. Ще поработим още, за да видим какво можем да направим по-добре и утре ще сме още по-силни.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages