Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Комплексът "СамЕлион" става световен център за високи постижения на волейбола

  • 27 окт 2026 | 13:40
  • 672
  • 0
Комплексът "СамЕлион" става световен център за високи постижения на волейбола

Президентът на волейболната федерация Любомир Ганев съобщи и новината, че спортният комплекс "СамЕлион" в Самоков ще стане център за високи постижения на спортисти във волейбола. Това ще стане на конгреса на световната волейболна федерация (FIVB) през ноември, когато ще бъде подписан меморандум за това. Любо Ганев разкри, че се работи за това от миналата година с инженер Петър Георгиев за специалния статут на спортния комплекс в Самоков. В света има малко такива центрове, като те са концентрирани в Африка, има един такъв в Италия, а наскоро е открит и във Франция, който обаче е за плажен волейбол.

Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални
Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

Любомир Ганев каза още, че продължава да се работи усилено по проекта Дома на волейбола, като не е далеч моментът, когато може да се направи първа копка. Проектът включва функционална зала с капацитет за 2500 зрители, допълнителна помощна зала, офиси за федерацията по волейбол, хотелска част с минимум 60-70 места за настаняване, ресторант, фитнес център и достатъчно паркоместа за всички посетители и гости на комплекса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

Плажният волейбол отчете много силен сезон и си постави амбициозни цели

  • 27 окт 2026 | 13:47
  • 498
  • 0
Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

  • 27 окт 2026 | 13:26
  • 2406
  • 1
Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме

Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме

  • 27 окт 2026 | 13:14
  • 548
  • 1
Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого

Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого

  • 27 окт 2026 | 13:00
  • 361
  • 2
57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

  • 27 окт 2026 | 10:06
  • 419
  • 0
Дейвид Кръстев стана баща за първи път

Дейвид Кръстев стана баща за първи път

  • 27 окт 2026 | 09:58
  • 1318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 10692
  • 66
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 11945
  • 56
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 1880
  • 2
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 15280
  • 6
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 21526
  • 89
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 19432
  • 16