Next Gen ATP Finals се завръща в Италия

Престижният турнир Next Gen ATP Finals официално се завръща в Италия. Надпреварата за 8-те най-добри тенисисти в света на възраст до 20 години ще се проведе от 9 до 13 декември 2026 г. в закрития корт PalaCalafiore в Реджо Калабрия. Събитието маркира специален момент за местната организация и феновете на тениса на Ботуша, след като между 2017 и 2021 г. надпреварата се провеждаше в Милано.

Спортното съоръжение PalaCalafiore е с капацитет от 8 500 места и се подготвя да посрещне делегации от 45 различни страни. Изпълнителният директор на ATP Ено Поло потвърди, че от асоциацията водят разговори за подсигуряване на многогодишен цикъл за домакинството на надпреварата в региона.

В центъра на вниманието на местните привърженици ще бъдат 19-годишният Федерико Чина, който заема 139-о място в световната ранглиста на ATP с 415 точки, и 19-годишният Пиерлуиджи Басиле, разположен на 500-о място в ранглистата с 87 точки, който ще участва с покана от организаторите (wild card).

Президентът на Италианската тенис федерация (FITP) Анджело Бинаги акцентира върху огромната полза, която домакинство от такъв ранг носи за икономическото и спортно развитие на регионите. Положителни послания за значението на събитието изпратиха също президентът на регион Калабрия Роберто Окчиуто и кметът Франческо Канизаро, които подчертаха готовността на града да организира състезание от световна класа.

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