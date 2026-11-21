Наоми Осака направи своята оценка за изминалия сезон

Наоми Осака сподели в Instagram равносметка за своя сезон през 2026 година, който тя описа като "изключително отваряне на очите". Японската тенисистка, която завърши годината като номер 17 в световната ранглиста на WTA с 2315 точки, направи равносметка за представянето си и личната си промяна на корта и извън него.

"Приех да се доверявам на идеите си и да се приемам такава, каквато съм", написа Осака в социалните мрежи, като посвети годината си на всеки, който се чувства различен.

През 2026 г. най-доброто постижение на бившата номер 1 бе достигането до финала на турнира в Бад Хомбург, където отстъпи на Каролина Мухова след прекратяване поради контузия. На тревните кортове на Уимбълдън Осака записа силна серия, постигайки и победа над Арина Сабаленка по пътя си към четвъртфиналите.

Сред останалите ѝ ключови класирания за годината бе и полуфиналът на турнира във Вашингтон. Осака приключва сезона под номер 17 в света, напредвайки стабилно спрямо предишните си години, но малко зад позицията си от края на 2025 г., когато приключи като номер 16 след много силно второ полугодие.

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Снимки: Gettyimages