Задава се скандал в женския тенис между Джесика Пегула и Мира Андреева

Сериозен скандал може да разтърси женския тенис, след като открит микрофон улови разговор между Джесика Пегула и нейния треньор Марк Ноулс преди началото на Финалите на WTA в Индиън Уелс. По време на излъчвана на живо тренировка 32-годишната американка направи остри коментари по адрес на 19-годишната Мира Андреева и нейната треньорка Конхита Мартинес.

"Конхита винаги е била много мила с мен, но загубих малко уважение към нея, защото си казвам: това момиче - мисля, че е приятно момиче - просто е дива. Тя трябва да бъде смирена", каза Джесика Пегула пред своя треньор, без да подозира, че думите ѝ се излъчват публично.

Повод за реакцията на Пегула стана поведението на Андреева по време на съвместната им тренировъчна сесия. Въпреки че рускинята спечели четири поредни гейма, тя показа нервност и започна да удря топки към треньорката си Конхита Мартинес, шампионка от Ролан Гарос през тази година. Според Пегула испанската легенда не тушира изблиците на младата си възпитаничка.

"Конхита я подтиква и подклажда поведението ѝ", добави Пегула в разговорите на корта.

Инцидентът подчертава сериозния контраст между двете състезателки. Пегула, която понастоящем заема 5-о място в световната ранглиста на WTA, е известна със своя спокоен и уранвовесен стил. В същото време 19-годишната Андреева, която се изкачи до №2 в света, често прави емоционални изблици по време на мачове и тренировки — черта, която пролича и на Уимбълдън.

Въпреки че е сред най-постоянните тенисистки в тура, 32-годишната Пегула все още търси първата си титла от Големия шлем, като най-доброто ѝ постижение в турнирите от четворката е финалът на Откритото първенство на САЩ през 2024 г. Извън корта американката е дъщеря на милиардерите Тери и Ким Пегула, собственици на спортните тимове Бъфало Билс от NFL и Бъфало Сейбърс от NHL.

След инцидента от WTA премахнаха видеозаписите от тренировките на турнира в YouTube и се извиниха за пропуска да информират правилно играчите и треньорите за излъчването. Представители на Пегула обявиха, че тя вече се е свързала лично с засегнатите страни, за да изяснят ситуацията.

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