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Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

  • 1 сеп 2026 | 09:21
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Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака отново демонстрира афинитета си към смелите модни решения, появявайки се за мача си от първия кръг на US Open с впечатляващ тоалет, вдъхновен от легендата на НБА Алън Айвърсън. Тенис звездата направи обичайното си грандиозно шоу, демонстрирайки дълбоката връзка между спорта, уличната култура и висшата мода.

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Осака игра във вечерната сесия на централния корт “Артър Аш”. Тя излезе от тунела с дълга бяла пола от тюл и сиво яке с качулка, дело на бранда Who Decides War, върху което бяха отпечатани изрезки от вестници, отразяващи ключови моменти от нейната собствена кариера.

Истинската изненада обаче дойде, когато тя свали връхната дреха, за да разкрие черен състезателен екип на Nike. Визията беше завършена с препратки към емблематичния бунтарски стил на Алън Айвърсън: прическа на плитки, точно като тези на Айвърсън по време на MVP сезона му с Филаделфия 76, лента за глава и характерни наръкавници.

„Това е моят поклон пред Айвърсън. Много го харесвам. От Nike ми казаха, че темата е баскетбол, затова си казах: „Добре, искате баскетбол, ще получите баскетбол“. Обичам да се изразявам чрез дрехи. Радвам се, че вие го оценявате и ще се видим в следващия кръг”, заяви Осака след победата си срещу Анастасия Захарова със 7:6(6), 7:6(3).

След като мачът започна, екипът на Осака публикува снимки от специална фотосесия в социалните мрежи с краткото заглавие „The Answer“ („Отговорът“) – прякорът, с който Айвърсън остана в историята на световния баскетбол.

Жестът на Осака не остана незабелязан от самия Алън Айвърсън. Бившият най-полезен играч в НБА сподели снимка на тенисистката в Instagram и написа: „Уау, каква чест! Голям фен съм, нямам търпение да се запознаем.“

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