Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака отново демонстрира афинитета си към смелите модни решения, появявайки се за мача си от първия кръг на US Open с впечатляващ тоалет, вдъхновен от легендата на НБА Алън Айвърсън. Тенис звездата направи обичайното си грандиозно шоу, демонстрирайки дълбоката връзка между спорта, уличната култура и висшата мода.

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Осака игра във вечерната сесия на централния корт “Артър Аш”. Тя излезе от тунела с дълга бяла пола от тюл и сиво яке с качулка, дело на бранда Who Decides War, върху което бяха отпечатани изрезки от вестници, отразяващи ключови моменти от нейната собствена кариера.

Naomi Osaka entró con mucho estilo a su primer jugo en el US Open 2026.🤩🎾🇯🇵 pic.twitter.com/lQoR8hCAtr — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 1, 2026

Истинската изненада обаче дойде, когато тя свали връхната дреха, за да разкрие черен състезателен екип на Nike. Визията беше завършена с препратки към емблематичния бунтарски стил на Алън Айвърсън: прическа на плитки, точно като тези на Айвърсън по време на MVP сезона му с Филаделфия 76, лента за глава и характерни наръкавници.

Naomi Osaka honors Allen Iverson with her look at the 2026 US Open 👏 pic.twitter.com/OSMrWRIj27 — Yahoo Sports (@YahooSports) September 1, 2026

„Това е моят поклон пред Айвърсън. Много го харесвам. От Nike ми казаха, че темата е баскетбол, затова си казах: „Добре, искате баскетбол, ще получите баскетбол“. Обичам да се изразявам чрез дрехи. Радвам се, че вие го оценявате и ще се видим в следващия кръг”, заяви Осака след победата си срещу Анастасия Захарова със 7:6(6), 7:6(3).

Naomi Osaka after beating Zakharova at the U.S. Open



“I just get really nervous during the first round of this tournament because I wanna do well… and I wanna show you guys some more outfits” 😂



Andrea Petkovic: “Can you tell us a little bit about the background and… pic.twitter.com/6KBEzpZDAN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2026

След като мачът започна, екипът на Осака публикува снимки от специална фотосесия в социалните мрежи с краткото заглавие „The Answer“ („Отговорът“) – прякорът, с който Айвърсън остана в историята на световния баскетбол.

Жестът на Осака не остана незабелязан от самия Алън Айвърсън. Бившият най-полезен играч в НБА сподели снимка на тенисистката в Instagram и написа: „Уау, каква чест! Голям фен съм, нямам търпение да се запознаем.“

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