Стаматов с асистенция за успех на Торпедо (Кутаиси)

Торпедо (Кутаиси) победи Дила (Гори) с 2:1 у дома в среща от 31-вия кръг на грузинското първенство и прекъсна серията си от четири поредни мача без успех. Головете за домакините отбелязаха Акаки Шулая (17') и Фелипе Пирес (68'), а за гостите точен бе Шота Шекиладзе (35'). Българският защитник Матео Стаматов започна като титуляр и се отличи с асистенция за първото попадение.

Мачът започна отлично за домакините. В 17-ата минута Стаматов подаде към Шулая, който с ефектен удар откри резултата.

Дила обаче успя да отговори още преди почивката. В 35-ата минута гостите организираха бърза контраатака, при която Мохамед Канте намери Шекиладзе и той възстанови равенството.

Решителният момент настъпи в 68-ата минута. След подаване на Лука Куправа Фелипе Пирес отбеляза победното попадение за Торпедо. До края резултатът остана непроменен и домакините се поздравиха с важен успех срещу пряк конкурент в класирането.

С победата Торпедо събра 40 точки и се изкачи на петото място, изпреварвайки Дила по голова разлика. Тимът от Гори също има 40 пункта, но вече е шести след четвъртото си поредно поражение в първенството.

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