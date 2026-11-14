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Димитър Димитров дебютира с 8 точки и загуба за Олшчин в Полша

  • 14 ное 2026 | 18:35
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Димитър Димитров дебютира с 8 точки и загуба за Олшчин в Полша

Националът Димитър Димитров дебютира със загуба за новия си отбор Енерга Индикпол АЗС (Олшчин) в полската Таурон лига. Димитров и новите му съотборници отстъпиха като гости на СКРА (Белхатов) с 1:3 (20:25, 25:21, 18:25, 22:25) в среща от 6-ия кръг на първенството, игран този следобед пред около 1700 зрители.

Така Олшчин остава на последното 14-о място във временното класиране със само 1 победа, 5 загуби и 3 точки до момента. В следващия 7-и кръг Димитров и компания са домакини на Катовице. Мачът е в петък (20 ноември) от 18,30 часа българско време.

Димитър Димитров премина в полския Олшчин
Димитър Димитров премина в полския Олшчин

Димитър Димитров, който подсили тима на Олшчин само преди няколко дни, се включи отлично като резерва още във втория гейм. Българинът завърши с 8 точки (62% ефективност в атака - +8).

Най-резултатни за Олшчин станаха Моритц Карлицек (2 аса, 48% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане - +6) и Павел Халаба (1 ас, 52% ефективност в атака и 50% позитивноо посрещане - +9) съответно с 15 и 13 точки, но и това не помогна за успеха.

За домакините бразилският национал Алан Соуса заби 19 точки (2 блока, 2 аса и 56% ефективност в атака - +14) и бе обявен за MVP на мача. Зухеир Ел Грауи и Антоан Потрон добавиха още 14 и 13 точки за победата.

СКРА (БЕЛХАТОВ) - ЕНЕРГА ИНДИКПОЛ АЗС (ОЛШЧИН) 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:22)

СКРА: Гжегош Ломач 3, Алан Соуса 19, Зухеир Ел Грауи 14, Антоан Потрон 13, Матеуш Новак 11, Михал Шалаха 8 - Адам Ковалски-либеро (Игор Гробелний)

Старши треньор: КЖИШТОФ СТЕЛМАХ

ОЛШЧИН: Лукаш Козуб 1, Артур Шварц 11, Моритц Карлицек 15, Павел Халаба 13, Якуб Майхжак 10, Павел Чешлик 5 - Якуб Цюнайтис-либеро (Бартош Славински, Северин Липински, Кацпер Сенкиевич 1, Карол Борковски 1, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 8, Куба Хаврилук-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЛИНСКИ.

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