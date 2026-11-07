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Петър Кюмюрджиев: Съдията може да си вземе премията от Ямбол

  • 7 ное 2026 | 21:33
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Петър Кюмюрджиев: Съдията може да си вземе премията от Ямбол

В Ямбол, едноименния тим срази отбора на Созопол с 5:0. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол вкара пет на Созопол
ФК Ямбол вкара пет на Созопол

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на созополския тим коментира пред клубния сайт.

„Мачът наистина се разви адски неприятно за нас, тъй като при 0:0 ударихме греда и Димитър Жеков излезе сам срещу вратаря, но не успя да вкара. И вместо да стане 2:0 за нас, Ямбол поведе. През второто полувреме изгониха Станислав Митев за два жълти картона. Категоричен съм, че и двата картона ги няма. Безобразно съдийство! Не ни дадоха дузпа – три пъти топката се удря в ръката на футболист от Ямбол, но не я отсъжда. Честитя победата на Ямбол, но съдията може да отиде да си прибере премията от Ямбол за добре свършената работа. Писна ми вече. Във всеки мач все нещо да се случва. Нека да отсъждат това, което видят, а не да накланят везните в полза на единия отбор“.

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