Петър Кюмюрджиев: Здрав мач

В Българово, едноименния тим на Созопол приема в събота ОФК Хасково. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„И двата отбора показаха добри игри от началото на сезона. На лице са предпоставки за здрав мач. В състава на съперника има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Това само ще ни мобилизира максимално. Можем да неутрализираме силните им страни, ако изиграем пределно концентрирани 90-те минути. Искаме точките“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

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