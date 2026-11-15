Петър Кюмюрджиев: Типично в стил Созопол – драма до последно

ФК Созопол записа изключително важна победа с 3:2 като домакин срещу ОФК Хасково в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. Ето какво каза старши треньорът Петър Кюмюрджиев след края на двубоя.

Созопол удари ОФК Хасково в драматичен мач

„Поведохме с 2:0, но допуснахме да ни изравнят след две изключително наши грешки. Типично в стил Созопол – драма до последния момент. При 2:0 вместо да си затворим мача, ние дадохме инициативата на Хасково, допускайки два леки гола. Дори гостите можеха да вкарат и трети гол“, коментира наставникът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Доволен съм от характера на отбора, защото победихме стойностен противник. Макар че отново се връщам на допуснатите два гола – при 2:0 явно си помислихме, че двубоят е приключил. А за пореден път се доказа, че това не е така и за малко да изпуснем трите точки.

Остават ни още два мача и с нетърпение очакваме през пролетта да се завърнем на Арена Созопол, за да играем домакинствата си на наш терен“, завърши Кюмюрджиев.

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