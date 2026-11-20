Кунов получи съперник за MAX FIGHT 67

Станислав Кунов се завръща на ринга на MAX FIGHT в търсене на четвърта поредна победа!

Професионалният боксьор и национал на България по муай тай влиза в битка на 28-и ноември в зала "Младост" в Бургас срещу Давиде Качиарели. Италианецът с минало в ММА, постига големите си успехи на боксовия ринг и е с профи рекорд от 3 победи (2 с нокаут) и 1 загуба. Той е бронзов медалист от републиканско първенство за мъже и започва професионалната си кариера с 3 поредни успеха.

Двубоят ще е част от новата инициатива на MAX FIGHT и Община Бургас - Купа “Свети Никола”.

За първи път всички боксови срещи от бойната карта ще бъдат събрани в общ турнир. Победителят от най-добрия мач на вечерта, ще влезе в историята като първия носител на Купа “Свети Никола”.

България ще има своя нов шампион в професионалния бокс

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