Две битки за медали с българско участие днес в Пореч

България може да спечели два медала днес на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Хърватия. На ринга в Пореч ще се качат двама наши национали, които водени от Жоел Арате и Валентин Поптолев ще атакуват място на полуфиналите. А това означава и гарантиран минимум бронзов медал от шампионата.

В категория до 85 килограма Семион Болдирев ще се изправи срещу Мерт Айбуга. Двубоят с турчина е седми във вечерната сесия на ринг Б. Очаква се той да започне около 20:30 часа. Веднага след него Кирил Георгиев ще боксира със Сабухи Ализада. Битката с азербайджанеца е при най-тежките (+90 кг).

Поражения вчера допуснаха други двама от родните национали. Сами Халил (75 кг) отстъпи с 0:5 на грузинеца Джорджо Натрошвили, докато Стелиан Страхилов (80 кг) бе спрян от Диего Мацарели (Швейцария).

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