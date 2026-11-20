Резултати от кантара преди UFC Катар: Иржи Прохазка и Навахо Стърлинг са в категория

Официалното претегляне преди галавечерта на UFC в Катар премина почти безпроблемно, като всички двубои от основната карта бяха успешно потвърдени. Единственото изключение сред всички 24 състезатели се оказа Тахир Абдулаев от предварителните битки, който не успя да влезе в лимита на своята категория.

Преди битките в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Доха, Абдулаев регистрира тегло от 77.5 кг., което е над допустимата граница за двубой в полусредна категория без залог за титла. Съперникът му Джейк Матюс нямаше подобни проблеми и закопча кантара на точно 77.1 кг.. От организацията обявиха, че сблъсъкът все пак ще се състои в междинна категория, като Абдулаев ще бъде санкциониран с отнемане на 20 процента от хонорара си в полза на Матюс.

За радост на феновете, главните действащи лица на вечерта – бившият шампион Иржи Прохазка и Навахо Стърлинг – бяха безпогрешни, записвайки точно 93.0 кг.. В основната подгряваща среща в категория перо Алджамейн Стърлинг и Кевин Вайехос също показаха идентично тегло от точно 65.7 кг.

Интерес предизвика и Брайън Ортега, който успешно премина кантара при качването си в по-горната категория, тежейки 70.0 кг.

Неговият опонент – опитният боец Дан Хукър – фиксира 70.3 кг.

Основната бойна карта на UFC Катар започва в 18:00 часа българско време и Sportal.bg ще отрази в реално време битките.

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