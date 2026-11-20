Боксьорите на Локомотив София се поздравиха с държавна титла

Локомотив София е новият шампион на България по бокс при юношите. Младите таланти на „железничарите“ ликуваха с титлата след края на втория кръг на ДЛОП, който се проведе в Пловдив. Първенството премина изключително оспорвано, като на ринга тази седмица се качиха над 150 боксьори от близо 50 клуба от цялата страна.

Момчетата на Локомотив спечелиха 7 медала в хода на турнира – 3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови, което им отреди и първото място в Пловдив. Те изпревариха боксьорите от ЛАУТА, които достигнаха до 4 отличия – 2 златни и 2 сребърни, а третото място тази седмица бе за Левски София със 7 медала – 2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови.

В крайното класиране, след проведените два кръга през годината, и държавен шампион е Локомотив София. „Железничарите“ изпревариха юношите на ЦСКА, които в Пловдив останаха четвърти, а Топ 3 допълват талантите на Левски София.

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