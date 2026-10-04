България ще има своя нов шампион в професионалния бокс

Един от най-важните пояси в българския професионален бокс ще има своя нов носител. На MAX FIGHT 67 в Зала “Младост” в Бургас в 10-руднов спектакъл за отличието в лека-тежка категория ще излязат двама от най-атрактивните бойци у нас - непобеденият до момента на професионалния ринг и 6-кратен републикански шампион Николай Дишков ще се изправи срещу eдинствения българин, участвал в новия боксов проект на UFC и Дейна Уайт - ZUFFA BOXING - Марио Вергиев. На 28 ноември, любимецът на бургаската публика Николай Дишков отново ще се бие в родния си град след победата, която постигна там през лятото. На MAX FIGHT 66 24-годишният боксьор завоюва 6-я си пореден успех, след като принуди опитния французин Грегори Тренел да се откаже малко след края на втория рунд.

Въпреки краткия си опит на професионалния ринг, Дишков се е затвърдил като изключително техничен и експлозивен боец, като показва невероятно израстване във всички фази на играта с всеки следващ двубой. На MAX FIGHT 67 пред бургаския талант застава най-голямото му изпитание до момента. От другата страна на ринга ще бъде едно от най-нашумелите имена в българския професионален бокс - Марио Вергиев. Мотивиран от кавга с Григор Саруханян той се завръща в MAX FIGHT, готов да сбъдне мечтата си. След трагедия, която спохожда негов приятел, „Гладиаторът“ влиза в залата, за да тества възможностите си и така пламва искрата към спорта. Без богат опит при аматьорите, какъвто имат много от неговите съперници, Вергиев се качва на професионалния ринг за първи път на 34 години и стига до битки, за които мнозина боксьори бленуват.

На 38-годишна възраст, роденият в София боец има 8 победи и 5 загуби в кариерата си. Той ще цели да се завърне обратно към победите след своето участие в оценената на милиарди долари организация - ZUFFA BOXING. Там той отстъпи на Леон Хюс, 21-годишен британец, смятан за бъдещото лице на професионалния бокс и така прекъсна серията си от 4 поредни успеха. На MAX FIGHT 67 високият над 1,90 м. Вергиев ще има сериозно както ръстово предимство (10 см), така и в размаха на ръцете пред своя по-млад противник. В своя официална позиция Българския професионален боксов съюз ясно показва важността, която носи поясът:

„Спечелването на националната титла има важно значение за развитието на професионалната кариера на всеки боксьор. Подобен двубой не е само битка за пояс - той представлява и важна стъпка по пътя към международното утвърждаване на един професионален боксьор. Победата в такъв мач може да повиши позицията на състезателя в световната ранглиста на BoxRec и да му даде възможност да се движи към по-високи позиции и към двубои за титли на международните и световните организации в професионалния бокс.“ Евгения Петрова /Генерален секретар БПБС/

Последният шампион на България при професионалистите е коронован през 2023 година, когато Владимир Георгиев надделява над Здравко Попов именно на ринга на MAX FIGHT. За да стигнем до последния носител на титлата в лека-тежка категория, трябва да се върнем до 2015 г. и успеха на Александър Пацов над Константин „Коко Тайсъна“ Семерджиев. Нещо повече, битката между Николай Дишков и Марио Вергиев ще участва и в най-новата инициатива на MAX FIGHT и Община Бургас – Купа Св. Никола. За първи път всички боксови срещи от вечерта ще бъдат обединени в общ турнир, а победителят от най-атрактивния сблъсък ще се превърне в първия носител на Купа „Свети Никола“ .

Станислав Кунов се завръща на MAX FIGHT 67

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