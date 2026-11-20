Бившата претендентка за титла в UFC получи тримесечно наказание заради допинг

Бившата претендентка за шампионския пояс в UFC Манон Фиоро бе наказана с лишаване от състезателни права за срок от три месеца заради нарушаване на антидопинговите правила на организацията. Санкцията беше официално потвърдена от ръководството на промоцията.

В официалното съобщение на Антидопинговата агенция за бойни спортове (CSAD) се посочва, че в пробата на състезателката са открити ниски нива на остарин – субстанция от класа на анаболните агенти, която е забранена за употреба по всяко време. Положителната проба е взета в рамките на състезателен контрол на 12 септември 2026 година по време на събитието UFC Ноче, където Фиоро допусна загуба от Алекса Грасо. Преди да бъде информирана за неблагоприятния резултат, французойката е преминала последващ тест на 19 октомври 2026 година, който е бил отрицателен.

„По време на разследването Фиоро оказа пълно съдействие съгласно установените правила. Тя разясни подробно съвместната си работа с хранителен специалист при подготовката за турнира и обясни, че през седмицата на двубоя са ѝ били предоставени няколко нови за нейния режим хранителни добавки, чийто прием тя е прекратила веднага след мача“, обявиха от КСАД.

След обстойно разглеждане на събраните доказателства комисията е приела, че положителният резултат се дължи на неволен прием в следствие на замърсяване на суплементите, а не на умишлена употреба на допинг. Експертите са заключили също, че микроскопичното количество остарин не е донесло никакво спортно предимство на състезателката.

Наказанието на Фиоро е в сила със задна дата от 19 октомври, когато тя първоначално е била уведомена за санкциите. Правата ѝ ще бъдат възстановени на 19 януари 2027 година. За момента състезателката няма уговорен следващ двубой в октагона.

Опитната фигура в категория муха пропусна единствения си шанс за титлата след поражение от Валентина Шевченко през 2025 година. Впоследствие тя се завърна на победния път срещу Джасмин Джасудавичус, преди да отстъпи пред Алекса Грасо в последната си поява в клетката.

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