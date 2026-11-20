Сенатът на САЩ прие единодушно Закона за възраждане на бокса „Мохамед Али“

Законопроектът за възраждане на бокса на името на Мохамед Али направи решителна крачка към превръщането си в действащ закон. След като получи пълно единодушие при гласуването в Сената на САЩ, документът се насочва обратно към Камарата на представителите, където също се очаква да бъде одобрен, преди да стигне до бюрото на президента Доналд Тръмп за окончателен подпис.

Инициативата има за цел да въведе промоционален модел в бокса, подобен на този в UFC, съчетан с нови изисквания за безопасност и регулации относно заплащането на състезателите.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

„Ще върнем величието на бокса чрез двупартийния Американски закон за възраждане на бокса „Мохамед Али“, заяви в официално съобщение сенаторът от Тексас Тед Круз. „Този проект разширява възможностите пред бойците, повишава стандартите за безопасност и връща на ринга големите сблъсъци, които феновете обожават. Надявам се Камарата на представителите бързо да препрати документа към президента и да осигури категорична победа за състезателите и публиката.“

Законопроектът обаче среща и критики. Според опонентите му новите мерки ще облагодетелстват повече промоутърите, отколкото самите спортисти, като същевременно ще отслабят част от защитните механизми, установени от първоначалния закон „Мохамед Али“ от 2000 година.

Новото законодателство не отменя досегашните правила, а добавя допълнителни клаузи. Сред тях е създаването на Обединени боксови организации (UBO), което ще позволи компании тип UFC в професионалния бокс. Това включва правото на промоутърите да подписват ексклузивни договори с боксьори, да въвеждат собствени ранглисти и титли, като едновременно спазват нови стандарти за здраве, безопасност и хонорари.

Проектът предвижда още въвеждането на минимално национално заплащане за изигран рунд, както и значително по-строг допинг контрол.

След категоричното одобрение в Сената се очаква Законът за възраждане на бокса „Мохамед Али“ да бъде официално подписан от Доналд Тръмп преди встъпването в длъжност на новоизбраните сенатори и конгресмени през януари.

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