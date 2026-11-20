Управителният съвет на БФТ насрочи дата за Общо събрание

Проведеният Управителен съвет на БФ Таекуондо започна с минута мълчание, в памет на

Слави Бинев. Заседанието се проведе при пълен кворум, като част от

членовете на УС, които нямаха възможност да присъстват, бяха

упълномощили свои представители. Според информация, изпратена до медиите от БФ Таекуондо, на УС на БФТ е присъствал адвокат, който е упълномощен от Ния Темиз да я представлява, като членка на Управителния съвет. Дневният ред бе от 6 точки, като сред тях бяха датата за извънредното Общо събрание и избор на представляващ

Федерацията до избор на нов председател.

С официално решение от 19 ноември 2026 г. Управителният съвет на

Българската федерация по таекуондо упълномощи своя член Александър Минев

да представлява Федерацията до провеждането на Общото събрание, което ще

се проведе на 19 декември 2026 г. в хотел „Маринела“ в София. Също така

бяха приети решения около провеждането на Общо събрание, избор на

различни работни комисии (Временна работна избирателна и Мандатна),

които ще са ангажирани с нормалното провеждане на Общото събрание. До 3

декември 23:59ч. българско време е срокът за подаване на кандидатурите

за нов Председател на БФТ.

Управителният съвет взе решение, кой да бъде треньор на Християн

Георгиев, който ще е първият български таекуондист получил право на

участие на Final Grand Prix. Също така бяха обсъдени и взети решения във

връзка с управлението на електронните канали и социални мрежи на БФТ,

след като достъпът на човекът, който отговаря за тях е отнет по

незаконен начин без да бъде уведомен.

На Общото събрание, което ще се проведе на 19 декември 2026г предстои

да бъдат разгледани важни въпроси за бъдещето на Федерацията:



- Избор на нов Управителен съвет

- Избор на нов Изпълнителен директор

- Представяне на отчет за дейността

- Промени в Устава, свързани с реда и начина за свикване на Общото

събрание



Поради висящото производство в Търговския регистър бе проведен и втори

УС, на който бяха взети идентични решения.

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