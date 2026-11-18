Яник Синер планира консултации със специалисти в САЩ преди завръщането си на корта

Италианският тенисист Янник Синер планира да се консултира с американски специалисти по повод контузиите си в колената, пише Vanity Fair в сряда.

Бившият лидер в световната ранглиста иска да получи още едно медицинско мнение и след това ще вземе финално решение относно лечението си и завръщането на корта.

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Петкратният шампион от турнирите от Големия шлем има проблем с интензивното натоварване в мачовете и тренировките през последните сезони. Италианският тенисист е бил диагностицирани със синдром на илиотибиалния тракт, който вероятно е предизвикан от огромните усилия, хвърлени през почти всеки турнир през сезона.

Яник Синер продължава да чувства сериозни болки в колената като следствие от натоварванията и пътуванията в по-голямата част от годината. Визитата в САЩ трябва да помогне на 25-годишния Синер да прецени всички варианти на възстановяване и да се завърне в игра без рискове от рецидив.

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Снимки: Gettyimages