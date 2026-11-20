Очаквайте на живо: Четири мача в НБА тази нощ

Четири срещи се играят в НБА тази нощ, като любопитното е, че всички те стартират едновременно в 3:00 часа българско време. Развитието им може да следите в Sportal.bg.

Мемфис Гризлис приема Голдън Стейт Уориърс в двубой между два отбора от Западната конференция. Гризлис е пети с баланс 11-4 и се намира в серия от четири поредни победи, докато „воините“ са десети с 8-7. Голдън Стейт е сериозно отслабен, като извън състава са Стеф Къри, Джими Бътлър, Моузес Муди и Кристапс Порзингис, докато Мемфис също има няколко отсъстващи, сред които Тай Джером и Скоти Пипън-младши.

Милуоки Бъкс посреща Портланд Трейл Блейзърс, като домакините ще опитат да прекъснат кошмарната си серия от 11 поредни поражения. Милуоки е последен в Източната конференция с баланс 1-14, докато Портланд е шести на Запад с 9-5. Допълнителен заряд носи завръщането на Деймиън Лилард в Милуоки, където той прекара два сезона, а участието на Дени Авдия и Тумани Камара за гостите остава под въпрос.

Минесота Тимбъруулвс е домакин на Ню Йорк Никс в един от най-интересните мачове за вечерта. „Вълците“ заемат третото място на Запад с баланс 11-4, докато Никс е шести на Изток с 8-6. Минесота ще бъде без Антъни Едуардс и Донте ДиВинченцо, докато при Ню Йорк няма обявени отсъстващи играчи.

Сан Антонио Спърс приема Лос Анджелис Клипърс. „Шпорите“ са втори в Западната конференция с впечатляващ баланс 12-3, докато Клипърс е 13-и с 4-9 и все още няма победа като гост през сезона. Сан Антонио ще бъде без Дилън Харпър и Тобиас Харис, а за Клипърс няма да играят Брадли Бийл, Брандън Инграм и Джордан Милър.

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