Турският Бешикташ победи испанския гранд Реал Мадрид с 83:79 като домакин в исторически първи сблъсък между двата отбора в Евролигата. Двубоят беше от 12-ия кръг на редовния сезон.
В класирането домакините са на трето място с баланс 8-4, а Реал е на осма позиция със 7 успеха и 5 поражения.
Ранна серия от 16:0 даде тона за домакините, чиято защита ограничи тима с най-много точки под средното им ниво за сезона. Турският състав водеше от началото до края и стигна до крайния успей.
ДаКуан Джефрис вкара най-много точки за Бешикташ - 20. Лони Уокър IV и Скоти Уилбекин вкараха по 15.
Тео Маледон поведе Реал Мадрид с 22 точки, а Ник Смит-младши реализира най-много точки за сезона - 16, половината от които дойдоха през четвъртата четвърт.
В днешния 19 ноември (четвъртък) предстоят първите шест двубоя от 13-ия кръг на Евролигата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google