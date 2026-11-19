С мач за историята Бешикташ сломи Реал Мадрид в Евролигата

Турският Бешикташ победи испанския гранд Реал Мадрид с 83:79 като домакин в исторически първи сблъсък между двата отбора в Евролигата. Двубоят беше от 12-ия кръг на редовния сезон.

В класирането домакините са на трето място с баланс 8-4, а Реал е на осма позиция със 7 успеха и 5 поражения.

Ранна серия от 16:0 даде тона за домакините, чиято защита ограничи тима с най-много точки под средното им ниво за сезона. Турският състав водеше от началото до края и стигна до крайния успей.

A HISTORIC FIRST! @BJK_Basketbol takes down @RMBaloncesto in their first-ever meeting 😤 #RivalrySeries https://t.co/TMjKQzEwI2 — EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2026

ДаКуан Джефрис вкара най-много точки за Бешикташ - 20. Лони Уокър IV и Скоти Уилбекин вкараха по 15.

D. Jeffries called bank 🦅 #RivalrySeries @BJK_Basketbol https://t.co/vNeauVvNqA — EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2026

Тео Маледон поведе Реал Мадрид с 22 точки, а Ник Смит-младши реализира най-много точки за сезона - 16, половината от които дойдоха през четвъртата четвърт.

Vintage @scottiew_5 so far for @BJK_Basketbol 🦅 13 PTS, 2 AST | 14 PIR in 9 mins #RivalrySeries https://t.co/xwjhxGJofN — EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2026

В днешния 19 ноември (четвъртък) предстоят първите шест двубоя от 13-ия кръг на Евролигата.

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