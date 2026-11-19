Карлес Пуйол стана директор в клуб от Лига на конференциите

Бившият капитан на Барселона и националния отбор на Испания Карлес Пуйол се завръща във футбола на нова позиция. Той бе назначен за директор по институционалните връзки и международния футбол в състава на първодивизионния андорски Интер Клуб Ескалдес.

Бившият защитник живее в Княжеството от началото на 2022 година. В миналото той бе близо до присъединяване към спортно-техническия щаб на местния ФК Андора след покана от своя някогашен съотборник Жерард Пике, който е мажоритарен собственик на клуба, но тогава до договорка не се стигна.

Сега основната задача на Пуйол при настоящия шампион от Ескалдес-Енгордан е да помогне за продължаващото израстване на тима. Интер Клуб Ескалдес вече записа историческо постижение, превръщайки се в първия клуб от страната, достигнал до груповата фаза на европейски клубен турнир - Лига на конференциите.

„Искам да поздравя клуба за всичко, което постигна до този момент. Да побеждаваш винаги е трудно, но да се задържиш на най-високо ниво е още по-сложно. Предизвикателството ще бъде да продължим да работим със същата амбиция и мотивация, за да продължим да растем и да постигаме нови цели“, сподели Пуйол в официално изявление.

В Интер Клуб Ескалдес легендата ще се събере отново със старши треньора Фелип Ортис, с когото играха заедно в юношеските формации на Барса и запазиха силно приятелство през годините.

За представителния тим на Испания Пуйол изигра 100 мача в периода между 2000 и 2013 година, ставайки европейски шампион през 2008 г. и световен първенец през 2010 г. С екипа на каталунците той вдигна 21 отличия между дебюта си през 1999 г. и отказването си от футбола през 2014 г., включително шест шампионски титли на Испания, три трофея от Шампионската лига и историческия секстет през 2009 година.

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