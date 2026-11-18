С тежката артилерия срещу Дания: Везенков и Макинтайър повеждат България в София

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол стартира своята подготовка за предстоящия домакински двубой срещу Дания от квалификациите за Евробаскет 2029. Селекционерът Любомир Минчев обяви разширения състав от 14 състезатели, на които ще разчита за важната среща в столицата.

Лагерът на „лъвовете“ започва в понеделник, 23 ноември, в София. Първото тренировъчно занимание е насрочено за 12:00 ч. в зала „Триадица“.

На по-късен етап към отбора ще се присъединят двете основни фигури в селекцията – Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Двамата се очакват в София вечерта на 25 ноември, веднага след края на двубоя на техния Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив от Евролигата, който ще се изиграе на гръцка земя.

Сблъсъкът с Дания е от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029 и ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 ч. в „Арена София“. Към момента българският тим заема второто място в класирането на група D с актив от една победа, като в потока е и отборът на Румъния.

Феновете, които искат да подкрепят националите на живо, могат да закупят своите билети онлайн чрез мрежата на Eventim.bg. За зрителите пред екраните срещата ще бъде излъчена пряко в ефира на bTV Action.

Ето на кои състезатели ще разчита Любомир Минчев за срещата:

1. Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

4. Павлин Иванов - Балкан

5. Александър Стоименов - Балкан

6. Александър Матушев - Спартак Плевен

7. Борислав Младенов - Черно море Navibulgar

8. Мирослав Васов - Рилски спортист

9. Стефан Михайлов - Спартак Плевен

10. Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar

11. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

12. Йордан Минчев - Манреса (Испания)

13. Николай Михайлов (Ботев Академик)

14. Емил Стоилов - Майорка (Испания)

Щаб:

Любомир Минчев - старши треньор

Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев - треньори

Емануил Кетенлиев - кондиционен треньор

Юли Белев - лекар

Явор Касабов и Георги Шаламанов - физиотерапевти

Тихомир Спасов - домакин

Тодор Колев - мениджър

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