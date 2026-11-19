Ники Минков: Имах надежди за трансфер в чужбина, но може би съм бил подведен

Николай Минков, който през 2025 година изигра пет мача за България, включително по 90 минути срещу Испания и Ирландия, от началото на настоящия сезон е без клуб след раздялата си с Ботев Пловдив, макар да е имал предложение и от чужбина. Минков изигра общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за „канарчетата“.

"Нямам точно обяснение как така са получиха нещата. Аз до май месец бях в Ботев Пловдив, 5 години изкарах. И така реших да направя следваща крачка. Имах надежди за трансфер в чужбина, но може би съм бил подведен", заяви за БНТ Минков.

На въпроса как се отразява на един футболист да тренира индивидуално, той отговори:

"Тежко е. Тежко е, наистина, когато стоиш отстрани и преди това си играл постоянно. Самата атмосфера в дадения отбор е различна, готвиш се с футболисти, но в крайна сметка така се е получило. Много по-големи играчи от мен са изпадали в такава ситуация."

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