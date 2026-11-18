Голямата новина за деня от Реал Мадрид е за Арда Гюлер

Полузащитникът на Реал Мадрид Арда Гюлер вече е с нов договор в клуба, който е чак до 2032 година. Досегашният изтичаше през лятото на 2029 г.

Турският национал пристигна на “Бернабеу” като 18-годишен през 2023 година и досега има 126 мача с екипа на “белите”. За този период той спечелил пет трофея: Шампионска лига, Световно клубно първенство, Суперкупа на УЕФА, титла в Ла Лига и Суперкупа на Испания.

През септември миналата година Арда получи наградата за Откритие на сезона в Шампионската лига за 2025/26.

Гюлер се присъединява към групата играчи с дългосрочни договори с клуба. Новото попълнение Ян Диоманде е обвързан до 2033 година. Със срок до 2032-ра пък са контрактите на Винисиус и Марк Кукурея. До 2031-ва са обвързани Трент Александър-Арнолд, Алваро Карерас, Орелиан Чуамени и Еспи.

Според “Ас” следващият ключове играч, който ще преподпише, е Тибо Куртоа. Белгиецът ще удължи договор си до 30 юни 2028-а. Междувременно Арда Гюлер се превърна в първия турски футболист в историята, чиято пазарна стойност достига границата от 100 милиона евро според авторитетния портал Transfermarkt.

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