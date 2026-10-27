Новиков: Не е трудно да станеш световен шампион, а да се задържиш на върха

Новият световен шампион по класическа борба в категория до 87 килограма Семен Новиков заяви, че е много щастлив, че е успял да постигне целта си, макар и да изказа забележки към играта си.

Във финала на световното първенство в Астана българинът победи с 4:0 точки иранеца Алиреза Мохмадипиани, като това бе и повторение на финала от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, в който роденият в Украйна Новиков отново излезе победител.

"Чувствам се добре. Нямам толкова думи, с които да опиша чувството. Нямам търпение и да чуя химна след малко", каза Новиков пред камерата на БНТ.

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"Тактиката я изготвихме с треньора ми. Трябваше да вървя напред", коментира още световните шампион.

"Два пъти бях световен шампион до 23 години, но хората ми казваха, че е време да махна възрастовата група. Сега целта ми е да спечеля олимпийска квота. Следващата година ще бъде много трудна. Надявам се трудностите във федерацията да останат в тази година. Догодина ще спечелим повече квтои за Олимпиадата", изрази увереност Новиков.

"Като резултат, разбира се, съм доволен от златния медал. Но като борба не съм доволен, трябва да работя още много, много. Да станеш световен шампион не е трудно. Трудно е да устоиш на върха. Догодина ще трябва да го направя на европейското и на световното първенство. По-спокоен съм вече, защото не трябва да гоня световната титла. Сослан Фарниев много искаше тази година да спечелим титлата, за да можем догодина спокойно да гоним медал. Искам да благодаря на новото ръководство на БФБорба за възможността да сме тук. Нашият отбор не е слаб. Надявам се да няма напрежение. Благодаря на Гриша Ганчев, на Данаил Ганчев и на моя клуб ЦСКА", каза още Новиков.

Той коментира и подготовката си за шампионата в Астана, тъй като до последния момент не бе ясно дали ще може да се включи в него заради разногласията между ръководството на клубния му отбор и старото ръководство на федерацията.

"В чужбина не сме правили много лагери, защото не исках другите да ни разузнават. Но направихме лагери в България - във Варна и Тетевен. Физически съм добре. Посещавам този медал на моя баща, който преди два дни стана на 60. Обещах му, че ще му подаря подарък и го направих. Благодаря на всички българи, които продължават да вярват в нас", завърши Семен Новиков.

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Снимки: Startphoto