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Шампионско посрещане за Семен Новиков и Кирил Милов след Световното в Астана

  • 29 окт 2026 | 10:25
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Шампионско посрещане за Семен Новиков и Кирил Милов след Световното в Астана

С питка и цветя бяха посрещнати Семен Новиков и Кирил Милов при завръщането им на родна земя след участието на Световното първенство по борба в Астана (Казахстан). Световният шампион, бронзовият медалист и петият от шампионата на планетата Едмонд Назарян кацнаха в приповдигнато настроение на летище “Васил Левски” в София, където ги очакваха десетки посрещачи.

На шампионата на планетата Семен Новиков триумфира в категория до 87 кг класически стил, прекратявайки 13-годишното чакане на България за световна титла в борбата. В битката за златото той победи с 4:0 големия си съперник в дивизията Алиреза Мохмадипиани. Освен олимпийската титла в Париж 2024, Новиков е бронзов медалист от Световното през 2023-та, а от европейски първенства за България има сребро през 2025-а и бронз от 2023-та. За Украйна през 2020-а той стана шампион на Стария континент.

Кирил Милов от своя страна се пребори за бронза в категория до 97 кг класически стил, след като надви с 10:0 австриеца Маркус Рагингер. Това е трети медал от световни финали за Милов, който има и две сребърни отличия.

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

“Отидох за титлата. Бях готов за нея. Дадох всички от себе си. В полуфиналната схватка допуснах груба грешка. Разконцентрирах се в неправилния момент. Борил съм се с този противник, знам какво прави, знам как да се защитя от там. Разсеях се. Погледнах съдията, не знам защо го направих. Това ми коства битката за златния медал. Сега това ме мобилизира да тренирам още повече и следващата година да дам още повече”, заяви Кирил Милов.

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