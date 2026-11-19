Оже-Алиасим презареди батериите в Доломитите след трудния и изпълнен с обрати сезон

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим потърси спокойствие сред италианските Доломити в края на един от най-динамичните и наситени с предизвикателства сезони в своята кариера. Чистият планински въздух и времето сред природата със съпругата му са му помогнали да възстанови силите и баланса си преди последните изпитания за годината.

През 2026 година канадецът премина през сериозни изпитания: отказване заради мускулни схващания още на старта на Откритото първенство на Австралия, неочаквана загуба на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ от бъдещия финалист Флавио Коболи и драматичен сблъсък срещу Новак Джокович на „Уимбълдън“, превърнал се в най-дългия четвъртфинал в историята на турнира с продължителност 5 часа и 15 минути. Здравословните проблеми го застигнаха и на Откритото първенство на САЩ, където отпадна във втория кръг след пристъп на световъртеж, а контузия в коляното на турнира в Шанхай го извади от кортовете през последния месец.

Въпреки тези колебания Оже-Алиасим се изкачи до рекордното в кариерата си четвърто място в световната ранглиста през юни, преди да отстъпи до 17-ата позиция. През юли той прекрати 10-годишното си сътрудничество с треньора Фредерик Фонтан и започна работа с Иван Любичич.

В момента канадецът е напълно възстановен и се намира в Торино в ролята на резерва за Финалите на АТР, подготвяйки се за предстоящите мачове на Канада от финалите за Купа „Дейвис“.

„Това е преходна година за мен. Стечението на обстоятелствата бе неблагоприятно, въпреки че усещах, че играя добър тенис. Пропуснах отлични възможности в ключови моменти и четвъртфинали от Големия шлем, което със сигурност ме разочарова“, сподели Оже-Алиасим пред „Асошиейтед Прес“.

Пълноценен отдих и подготовка с Любичич

Преди пристигането си в Торино канадецът прекара почивка в Доломитите със съпругата си – състезателката по конен спорт Нина Гайби. Местната звезда Яник Синер, израснал в региона, дори ги поздрави в социалните мрежи с пожелание за приятен престой.

След като Тейлър Фриц, Джокович и Томи Пол отказаха възможността да бъдат резерви в Торино, канадецът прие поканата заедно с 11-тия в света Алекс де Минор.

„Бях у дома в Монако, само на три часа път, което направи пътуването изключително удобно. Това е и чудесна възможност за тренировки преди мачовете за Купа „Дейвис“ в Болоня“, обясни тенисистът. Ситуацията е удобна и за треньора му Любичич, който коментира турнира за телевизията. Двамата провеждат сутрешни тренировки, а в следобедните часове следят срещите от надпреварата.

През миналия сезон Оже-Алиасим достигна до полуфиналите на финалния турнир, където отстъпи пред Карлос Алкарас. Въпреки че сега неправи спаринги със звезди като Алкарас, водача в схемата Александър Зверев или Бен Шелтън, той поддържа отличен ритъм с помощта на спаринг партньори и млади таланти, насочвайки поглед към отборната надпревара за Купа „Дейвис“ и старта на Откритото първенство на Австралия през януари.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google