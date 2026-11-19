Швьонтек с необичаен рекорд в една от най-трудните си години

Въпреки че 2026 г. се превърна в една от най-предизвикателните в кариерата на Ига Швьонтек, полската тенисистка успя да запази една от най-характерните си доминантни статистики. За пета поредна година Швьонтек е на първо място в женския тур по брой спечелени сетове с категоричен резултат 6:0 или 6:1.

През този сезон Швьонтек дели върха в тази класация с младата Мира Андреева, като и двете са постигнали по 31 такива сета в мачовете си през 2026 г. Докато за Андреева това бе пробивен сезон, в който тя спечели и Финалите на WTA и се изкачи до второто място в световната ранглиста на WTA, за полската състезателка цифрата идва на фона на сравнителен спад в резултатите.

Постижението от 31 доминантни сета показва промяна спрямо 2023 г., когато Швьонтек записваше безапелационни сетове в почти 30 процента от мачовете си и приключи годината с 68 победи и 11 загуби и 6 титли. През 2026 г. балансът ѝ е 42 победи и 16 загуби, с едва една спечелена титла — на турнира в Торонто през август.

Сезонът за Швьонтек приключи

За първи път от 2021 г. насам 25-годишната полякиня завършва календарен сезон без нито един трофей от Големия шлем, като през тази година тя не успя да прескочи четвъртфиналната фаза на нито един от четирите най-големи турнира.

Травма в лявото бедро, получена на турнира в Ухан и задълбочила се впоследствие, принуди Швьонтек да се оттегли от надпреварата в Нинбо и да обяви предварително край на сезона си. По този начин тя остана извън участничките във Финалите на WTA за първи път от 2019 г. насам.

Швьонтек се намира на девето място в актуалната ранглиста на WTA с 4188 точки. Въпреки че ранният край на сезона беляза една от най-трудните ѝ години, полската шампионка запазва репутацията си на тенисистка, способна да печели сетове с пълно превъзходство.

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