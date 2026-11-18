Тиафо класира Алкарас на полуфиналите предсрочно

Карлос Алкарас официално си осигури място на полуфиналите на ATP Finals в Торино. Испанецът се класира за елиминационната фаза на турнира, след като Франсис Тиафо спечели сет срещу Флавио Коболи в другия двубой от група "Иван Лендъл".

Това е трети полуфинал за световния номер 3 в общо четири участия на Финалите на ATP. Световният номер 1 в ранглистата на ATP е Александър Зверев с 9320 точки, а Алкарас заема третата позиция с 6100 точки.

Алкарас се разправи с Медведев и е на крачка от следващата фаза на Финалите на АТР

Алкарас стигна до ключовия си втори триумф в групата след победа с 6:2, 6:4 над Даниил Медведев за 72 минути. В началото на втория сет той поиска медицинска пауза заради проблем в левия крак, като получи превръзка на бедрото.

"Имах малък физически проблем по време на мача, но мисля, че всички видяха, че успях да продължа да играя добър тенис и да се движа добре. Не исках да натискам тялото си до краен предел. Сега ще оценя всичко с екипа си и ще видим", каза Карлос Алкарас след срещата.

На 20 ноември (петък) за Алкарас предстои последният двубой от груповата фаза срещу представителя на домакините Флавио Коболи.

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