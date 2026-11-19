Антъни Генов ще играе четвъртфинал в Хелзинк

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 125" в Хелзинки (Финландия) с награден фонд 203 900 евро.

Българинът и Бенджамин Китай (САЩ) победиха италианците Микеле Рибекай и Стефано Траваля с 6:3, 3:6, 10-6 за 67 минути.

Двата дуета си размениха по един сет и се стигна до шампионски тайбрек. В него по-агресивната игра на мрежата и по-ефективният първи сервис на Генов и Китай им донесоха аванс от четири точки и крайната победа.

В спор за място на полуфиналите Генов и Китай ще играят срещу водачите в схемата Жан-Жулиен Ройер (Нидерландия) и Теодор Уайнгар (САЩ).

Българинът заработи 25 точки за световната ранглиста на двойки на ATP.

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