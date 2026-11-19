Динев отпадна на двойки, но продължава на сингъл в Мексико

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Чиуауа (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Стефан Купър (Великобритания), които са поставени под номер 3 в схемата, допуснаха поражение от представителя на домакините Емилиано Агилера Гереро и Александър Бърнард (САЩ) с 4:6, 0:6 за 54 минути на корта.

След равностойно начало на срещата и резултат 4:4, Гереро и Бърнард спечелиха 8 поредни гейма и затвориха срещата без да дадат шанс на опонентите си да отвърнат.

Въпреки това тази вечер Динко Динев ще продължи участието си в надпреварата на сингъл, в която е шести поставен и ще играе срещу Блу Бейкър (Великобритания) във втория кръг.

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