Коболи загуби от Тиафо и отпадна

Флавио Коболи претърпя втора загуба в група "Иван Лендъл" на Финалите на АТП в Торино и отпадна от борбата за класиране на полуфиналите. Представителят на домакините отстъпи пред американеца Франсис Тиафо с 6:7(6), 0:6 в среща от втория кръг на груповата фаза.

В първия сет Коболи се бори оспорвано, но Тиафо надделя в тайбрека с 8:6 точки. Във втората част американецът бе пълен господар на корта и не даде нито един гейм на съперника си.

Тиафо класира Алкарас на полуфиналите предсрочно

След този резултат Карлос Алкарас си осигури първото място в групата и място на полуфиналите, след като записа два успеха – 6:2, 6:2 срещу Тиафо и 6:2, 6:4 срещу Даниил Медведев.

Алкарас се разправи с Медведев и е на крачка от следващата фаза на Финалите на АТР

Втората позиция и последната квота за полуфиналите от тази група ще бъдат решени в прекия сблъсък между Даниил Медведев и Франсис Тиафо в последния групов ден в петък. В същия ден Флавио Коболи ще изиграе последния си мач от турнира срещу Карлос Алкарас.

❌ Cobolli dice addio alle semifinali 📹 Guarda il match point di Tiafoe e la reazione di Flavio, completamente amareggiato ➖➖➖ #SportMediaset #Mediaset #Cobolli #AtpFinals #Tiafoe https://t.co/UqiLh0ojLe — SportMediaset (@sportmediaset) November 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google