Флавио Коболи претърпя втора загуба в група "Иван Лендъл" на Финалите на АТП в Торино и отпадна от борбата за класиране на полуфиналите. Представителят на домакините отстъпи пред американеца Франсис Тиафо с 6:7(6), 0:6 в среща от втория кръг на груповата фаза.
В първия сет Коболи се бори оспорвано, но Тиафо надделя в тайбрека с 8:6 точки. Във втората част американецът бе пълен господар на корта и не даде нито един гейм на съперника си.
Тиафо класира Алкарас на полуфиналите предсрочно
След този резултат Карлос Алкарас си осигури първото място в групата и място на полуфиналите, след като записа два успеха – 6:2, 6:2 срещу Тиафо и 6:2, 6:4 срещу Даниил Медведев.
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Втората позиция и последната квота за полуфиналите от тази група ще бъдат решени в прекия сблъсък между Даниил Медведев и Франсис Тиафо в последния групов ден в петък. В същия ден Флавио Коболи ще изиграе последния си мач от турнира срещу Карлос Алкарас.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google