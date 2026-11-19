Димитър Трендафилов за мача в Търговище

Бенковски (Исперих) ще играе в събота със Светкавица 2014 в Търговище. Срещата от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Първото и най-важното е да възстановим силите си от вчерашния мач. В предстоящия съперникът е агресивен, особено на своя стадион. Искат да се доказват пред феновете си. Това ще ни затрудни максимално. Нямаме притеснения. Знаем, че ще е много трудно. Важно е ние как ще се представим. Необходимо е да изиграем отговорно 90-те минути. Сторим ли го, имаме шансовете ни за положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

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