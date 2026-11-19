Симеон Митев: Много са силни

В събота, Рилци (Добрич) приема Волов-Шумен 2007. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Волов е сред водещите отбори, с които всички се съобразяват. Могат да победят всеки в групата. Осъзнаваме трудността на предстоящия двубой. За мен е важно какво ще покажем ние в хода му. Трябва да сме на макс във всеки аспект през 90-те минути. Неведнъж сме доказали, че можем да излезем с чест от мачове със силни противници“, коментира пред Sportal.bg Симеон Митев, играещ треньор на добричлии.

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