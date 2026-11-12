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Дългоочакваният сблъсък между Йоел Ромеро и Бо Никъл е насрочен за RAF 16

  • 12 ное 2026 | 11:42
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Дългоочакваният сблъсък между Йоел Ромеро и Бо Никъл е насрочен за RAF 16

Двама от най-елитните борци в историята на смесените бойни изкуства – Бо Никъл и Йоел Ромеро – най-накрая ще премерят сили. От организацията RAF обявиха официално, че дълго подготвяният дуел ще се състои в рамките на събитието RAF 16 на 19 декември в Лонг Айлънд, щата Ню Йорк.

Това е трети опит на промоутърите да изправят двамата един срещу друг. Първоначално схватката беше насрочена за RAF 4 през декември миналата година, но Никъл се оттегли поради неназовани причини. Двубоят бе пренасрочен за януарското издание RAF 5 като подглавно събитие, но отново пропадна, след като Ромеро не успя да влезе в категорията. Сега феновете отново могат да очакват сблъсъка с голям интерес, като този път съперниците ще се срещнат в договорено междинно тегло.

Към момента Никъл заема позиция сред първите 15 в средната категория на UFC. 30-годишният състезател премина в ММА през 2021 година след впечатляваща кариера в колежанската борба за университета Пен Стейт, където три пъти стана национален шампион в Първа дивизия на NCAA. В последната си изява за RAF през септември той записа победа със съдийско решение над олимпийския златен медалист от 2008 година Ширвани Гаджикурбанович Мурадов.

За 49-годишния Ромеро периодът след последното му участие в ММА през 2024 година носи смесени резултати. След като надделя над ветерана от UFC Тиаго Сантос на събитието PFL срещу Белатор, „Божият войник“ се състезава в различни бойни дисциплини, включително бокс с голи ръце и свободна борба. През септември кубинецът отстъпи на Дарън Тил в двубой без ръкавици, а предишната му поява в RAF завърши със загуба чрез технически туш от Стивън Бюканън.

В пика на кариерата си в RAF Ромеро бе постоянен претендент за шампионския пояс в средна категория, като изигра пълната дистанция в оспорвани битки срещу първенците Израел Адесаня и Робърт Уитакър.

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