Савов и Дипчиков ще предават знанията си в Русе

Третата спирка от обиколката на проекта "MMA Generation" е в неделя, 22 ноември, в зала „Дунав“ в Русе. Семинарът започва в 13:00 часа и ще бъде воден от Никола Дипчиков и Светлозар Савов. Тренировката ще бъде с продължителност около два часа и ще включва отработване на техники в стойка, събаряния и техники на земя.

Входът за участие е свободен, както при предишните издания в Габрово и Пловдив.

Практикуващи от цяла България се включиха в семинара на Никола Дипчиков и Светлозар Савов

Само три дни по-късно ще се проведе и следващия семинар на "ММА Generation" в столичния клуб "Lonsdale Boxing Club". В сряда (25.11) от 13:00 часа тренировката в София ще водят ММА звездата с български корени, Дакота Дичева, и майсторът на нокаутите - Никола Дипчиков.

Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

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