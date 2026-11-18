Комисията към Премиър лийг отчете шест съдийски грешки в един кръг: Ливърпул и Арсенал са сред ощетените

Независимата комисия за преразглеждане на ключови съдийски решения установи цели пет грешни отсъждания в последния кръг от Премиър лийг. Това бе определено като най-слабият съдийски уикенд от началото на настоящата кампания, а шефът на съдиите Хауърд Уеб се подготвя за рутинна среща с клубовете в четвъртък на фона на засилено напрежение.

Ето и конкретните грешки, установени от комисията:

Арсенал срещу Хъл Сити: Беше решено единодушно, че съдията Фараи Халам е трябвало да отсъди дузпа в полза на Кай Хавертц, след като германецът бе повален в наказателното поле. Въпреки че Хавертц се намираше в положение на засада, правилата гласят, че ако фалът е извършен преди извършването на нарушение за засада (тъй като нападателят не е играл с топката и не е влиял на играта), трябва да бъде посочена бялата точка. ВАР препоръча преразглеждане на монитора, но реферът остана на първоначалното си грешно мнение.

I have no word https://t.co/ntWu4jd5HE — ARSTray (@not_UTDTray) November 7, 2026

Евертън срещу Ковънтри Сити: Тимът на Франк Лампард бе ощетен, след като Джеймс Тарковски дръпна за косата Кейлъб Иренки в наказателното поле при резултат 0:0. Комисията постанови, че за Ковънтри е трябвало да бъде отсъдена дузпа, а защитникът на „карамелите“ да получи жълт картон. Според новите правила директен червен картон за такова действие се дава само при прекомерна сила.

Кристъл Палас срещу Ливърпул: Почетната дузпа за Палас в 92-рата минута при загубата с 1:3 от Ливърпул не е трябвало да бъде присъждана. Сблъсъкът глава в глава между Милош Керкез и Дарио Осорио е бил естествен контакт при единоборство за висока топка. Решението на ВАР да не се намеси обаче бе подкрепено, тъй като ситуацията не е определена като „явна и очевидна грешка“. Това е втори пореден кръг с грешно отсъждане срещу Ливърпул след недадената дузпа срещу Арсенал за нарушение срещу Александър Исак.

🚨🚨 | NEW: The KMI panel unanimously felt the penalty awarded against Kerkez for his challenge on Osorio was incorrect, as contact was inevitable given both players’ jumping actions. https://t.co/iz9GgIexYE — centrekop. (@centrekop) November 18, 2026

Ипсуич Таун срещу Борнемут: Реализираната от Ипсуич дузпа е била неправилно отсъдена. Нападателят Абдул Уатара умишлено пресече пътя на Люис Кук и падна, вместо да има реален фал от страна на бранителя.

Ипсуич Таун срещу Борнемут: Играчът на Борнемут Маркъс Тавърниър е трябвало да бъде изгонен с втори жълт картон в 96-ата минута за бавене на подновяването на играта. Вотът на панела по този казус завърши с 3 срещу 2 гласа.

Бил е разгледан и казуса с Тотнъм. Лондончани подадоха официално оплакване до съдийската организация „Про Реф“ заради тежкото влизане на Джейдън Богъл в глезена на Матис Тел, довело до принудителна смяна и контузия на играча. „Шпорите“ настояваха за директен червен картон, правейки паралел с изгонването на Жан-Филип Матета от Кристъл Палас седмица по-рано. След преглед на ситуацията комисията се раздели в мненията си. В крайна сметка с мнозинство бе прието, че макар двама от петимата членове да са видели основания за червен картон, нарушението е нямало нужната „скорост, сила или интензитет“, за да се категоризира като сериозна грубост.

Панелът за ключови инциденти се състои от представител на Висшата лига, представител на „Про Реф“ и трима бивши мениджъри или футболисти. Органът заседава след всеки кръг, а заключенията му се публикуват публично за първи път през този сезон в стремеж към по-висока прозрачност в съдийството.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages