Оскар Пиастри с наказание в Лас Вегас

Отборът на Макларън обяви, че Оскар Пиастри ще бъде преместен с 10 места назад на стартовата решетка за Гран При на Лас Вегас заради използването на допълнителен двигател с вътрешно горене в хода на уикенда в Града на греха.

McLaren's Oscar Piastri is set to take a 10-place grid penalty at this weekend's Las Vegas Grand Prix FULL STORY 👉 https://t.co/S3D3MMyPY2 #F1 #LasVegasGP https://t.co/aUfgiztyKD — Formula 1 (@F1) November 18, 2026

За австралиеца това ще е пети двигател за сезона, който е първи извън разрешените за кампанията. Според правилника всеки първи допълнителен компонент от задвижващата система носи наказание от 10 места, а всеки следващ – 5 позиции.

Turning VEGAS papaya 🧡 #McLarenF1 | #LasVegasGP 🎲 https://t.co/ngh4fl0ofi — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 17, 2026

Пиастри е вторият пилот с потвърдено наказание още преди началото на уикенда в Лас Вегас заедно с Андреа Кими Антонели. Световният шампион ще бъде преместен с 5 места назад заради използването на допълнително турбо, което ще включва обновленията по система ADUO. Те ще бъдат получени и от Пиастри и Ландо Норис, като и за двамата това ще последният разрешен турбокомпресор за годината.

Само Антонели получава в Лас Вегас двигателя с подобрения

„Оскар ще получи нов двигател с вътрешно горене за Гран При на Лас Вегас заради проблем с надеждността. Тъй като това ще бъде петият му двигател за сезона, той ще получи наказание с преместване с 10 места назад на стартовата решетка. Въпреки това има добри шансове да навакса позиции с изпреварвания по време на съботното състезание.



„И двата ни автомобила, както и останалите коли, задвижвани от двигатели на мерцедес, ще бъдат оборудвани с турбокомпресор с нова спецификация, разработена съгласно разпоредбите за допълнително развитие и модернизация на задвижващите системи (ADUO). Очаква се подобрението в производителността да бъде сравнително малко“, съобщиха от отбора в предварителния си анализ за състезателния уикенд.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages