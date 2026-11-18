Джейк Диксън отново ще смени Жоан Мир в Хонда

Джейк Диксън ще вземе участие във второто си поредно състезание в MotoGP със заводския отбор на Хонда, тъй като ще замени Жоан Мир и в Гран При на Португалия този уикенд.

Световният шампион за 2020 продължава да изпитва здравословни затруднения, които го принуждават да пропусне вече шести кръг. Той не участва в Австрия, Япония, Индонезия и Австралия, след което се завърне в Малайзия, но не успя да финишира състезанието и пропусна уикенда в Катар преди две седмици. Сега от Хонда потвърдиха, че испанецът няма да бъде и на „Портимао“ този уикенд, където на негово място отново ще кара Диксън.

As @JoanMirOfficial continues his recovery targeting a Valencia return, we are again delighted to welcome the always smiling @jakedixonracing for the #PortugueseGP 🇵🇹 The @hrc_worldsbk regular will be looking to build on the foundations set in Qatar. https://t.co/QI8LGlEfbz — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 18, 2026

Британецът взе две точки в Катар, след като финишира 14-ти в състезанието, в което участваха 16 пилоти, от които двама не завършиха. Един от отсъстващите на „Лусайл“ беше неговият съотборник Лука Марини, който се оттегли няколко часа преди старта, също заради здравословни проблеми. Очаква се италианецът да се завърне на пистата в Португалия тази седмица, а в Хонда се надяват Мир да се включи в последния кръг за сезона във Валенсия следващата седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages