Мераб Двалишвили e категоричен: Няма да се помиря с Нурмагомедови

Мераб Двалишвили няма никакво намерение да подава ръка за помирение на братята Нурмагомедови.

Напрежението между Двалишвили и Умар Нурмагомедов ескалира сериозно миналата седмица в Абу Даби. Преди събитието на RAF братът на Умар – Усман Нурмагомедов, нападна Двалишвили в хотелско лоби, което прерасна в масово сбиване. Въпреки че инцидентът се размина без сериозни травми, Двалишвили получи леки наранявания. Всички участници в мелето бяха задържани от местната полиция, като Нурмагомедов и антуражът му получиха шестмесечни присъди лишаване от свобода и парични глоби.

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В качеството си на потърпевш, Двалишвили бе освободен единствено с минимална глоба и дори веднага призова властите в Абу Даби да пуснат неговите нападатели. Желанието му те да не остават зад решетките обаче по никакъв начин не означава, че боецът търси мир с фамилията Нурмагомедов.

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„Усман и Умар са лош пример за дагестанския народ и за мюсюлманите. Аз нямам абсолютно никакъв проблем с хората от Дагестан или с мюсюлманите по света – проблемът ми е само с тези двамата“, заяви Двалишвили в интервю пред Ариел Хелвани. „Останалите четирима изобщо не ме интересуват. Но тези двамата не са истински мъже, а страхливци.“„Умар се появи по-късно“, допълни грузинецът относно видеозаписите, в които състезателят на UFC не се вижда в началото на атаката. „Той също е страхливец. Изключително съм разочарован от него, защото преди време му простих, но сега направи огромна грешка.“

Двалишвили поясни, че няма проблем да забрави случилото се с останалите замесени в атаката, тъй като дори не ги познава, но мостовете с братята Нурмагомедов са окончателно изгорени.

„Не, аз подавам ръка само на истински мъже, а тези не са добри хора. Защо да се помирявам? Както казах, те излагат своя народ и вяра. Нямам лична вражда с тях – Бог ще им прости. Просто знам какви хора са. Добри бойци са, но като личности не струват.“

Конфликтът между Двалишвили и Умар Нурмагомедов започна в края на 2024 година, когато руснакът настояваше за шампионски мач в категория петел, а Мераб първоначално отхвърляше претенциите му. В крайна сметка двамата се изправиха един срещу друг в октагона и Двалишвили стигна до победа с единодушно съдийско решение. Това обаче не сложи край на напрежението. Въпреки че и двамата претърпяха загуби в последните си двубои и моментът за реванш изглежда удобен, Двалишвили гледа в друга посока.

„Не ме интересува такъв мач. Следващият ми съперник трябва да бъде Сонг Ядонг, защото той е най-опасният състезател в категорията в момента. Едва ли той скоро ще се бие за титлата заради спорната си загуба с решение от Пьотр Ян. Смятам, че двубой между нас двамата би бил страхотен спектакъл и ако от UFC са съгласни, ще го направим.“

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