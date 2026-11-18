Победа за Семион Болдирев на европейското първенство по бокс в Пореч

Семион Болдирев постигна победа в първия си мач на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Хърватия. На ринга в Пореч националът сломи в много тежка битка украинеца Микола Лактьонов. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев младият ни талант се поздрави с успех с 3:2 съдийски гласа.

Двубоят бе изключително здрав и премина през много преломни моменти. Семион обаче показа характер и съумя да наложи волята си по пътя към четвъртфиналите на шампионата. Там той ще се изправи срещу представителя на Турция Мерт Айбуга. Двубоят им ще се играе на 20 ноември вечерта.

Утре предстои още един мач с българско участие. В категория до 90 килограма Роселин Бачевски ще се изправи срещу Имануел Каргбо (Англия). Срещата е седма във вечерната сесия на ринг Б и се очаква да започне около 20:30 часа.

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