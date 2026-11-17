Драгомир Петров е готов за реванш на SENSHI 34: Ще вдигнем публиката на крака

След драматичния финал на турнира SENSHI 31 Gladiators в Пловдив българският боец Драгомир Петров беше на крачка от Grand Prix титлата и завърши като вицешампион на турнира в леката категория до 70 кг. Сега той има шанс да подобри бойната си статистика в предстоящия мач срещу Grand Prix шампиона на SENSHI Анджело Волпе.

На 5 декември той отново ще се качи на ринга за супер битка в същата категория по време на SENSHI 34 в Двореца на културата и спорта във Варна. Срещу него ще се изправи италианеца Анджело Волпе, а двубоят ще бъде възможност за поискан от боеца реванш. В интервю за предаването "България сутрин" Петров разказа как протича подготовката му и какви са очакванията му за предстоящата среща.

Реванш срещу шампиона

Българският боец вече е анализирал силните и слабите страни на своя съперник и е наясно върху какво трябва да работи, за да излезе победител.

"Изправени сме срещу момчето, което стана шампион. Той ме победи. Гледал съм неговите силни и слаби страни. Смятам да наблегна на моите силни страни", заяви двукратният европейски шампион на SENSHI Драгомир Петров пред Bulgaria ON AIR.

Той благодари на Анджело Волпе, че е приел предложението за повторен двубой, и изрази увереност, че този път и двамата ще бъдат в максимална форма. "Сега и двамата ще сме на 100% и ще вдигнем публиката на крака", добави Петров. Билети за събитието са налични в мрежата на Eventim.bg.

Мотивацията е по-силна след загубите

Кикбоксьорът подчерта, че натрупаният опит с 14 победи на ринга на SENSHI е сред основните му предимства. Той е силно мотивиран да покаже възможностите си и да докаже, че заслужава мястото си сред най-добрите в категорията до 70 кг.

"Доста опит имам. Много съм мотивиран за този мач да докажа кой съм и къде ми е мястото", коментира българският състезател.

Петров разкри, че в кариерата си има четири-пет загуби, но не ги приема единствено като неуспехи. Според него именно трудните моменти изграждат един боец и му показват върху какво трябва да работи.

"Загубите доста изграждат. Има на кое да наблегна и какво да променя в следващия двубой", посочи боецът.

Възстановяването е част от подготовката

Травмите са неизбежна част от бойните спортове, но Петров е категоричен, че волята и правилното отношение към собственото тяло са от съществено значение за продължаването на кариерата.

"Затова сме професионални бойци - по-силната воля издържа. Травмите са неизбежни в спорта. Познавам си много добре тялото и наблягам доста на възстановяването", заяви кикбоксьорът.

В подготовката си за срещата на 5 декември във Варна Петров поставя сериозен акцент върху физическата издръжливост. Целта му е да бъде в оптимална форма и да наложи характерния си стил на ринга.

"Наблягам много на кондицията, физически да съм подготвен. Моят стил е да водя темпото на играта."

Предстоящият двубой на SENSHI 34 ще му даде възможност да потърси реванш срещу Анджело Волпе и да продължи пътя си към нови победи.

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