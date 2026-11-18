UFC привлече двама бойци в последния момент за бойната гала в Катар

Организацията UFC добави нов двубой в лека категория към бойната карта за предстоящото събитие в Катар тази събота. Новината бе потвърдена във вторник от специализираното издание mmafighting.com, като стана ясно, че надеждите Джон Мичъл и Шоайб Юсаф са подписали официални договори с промоцията и ще дебютират в директен сблъсък в подгряващата част на програмата.

Тридесет и една годишният ирландски боец Джон Мичъл има в актива си 11 победи и 3 загуби. Той се е състезавал за организации като „Cage Warriors“ и „UAE Warriors“, но е най-известен с петте си двубоя под егидата на PFL, основно в европейските серии на веригата. Мичъл за последно се би за PFL през 2025 година, когато загуби с единодушно съдийско решение от Макашарип Зайнуков на PFL Champion Series 2. След това ирландецът се върна на победния път с нокаут на събитието „Cage Conflict 8“ през юли.

Неговият съперник Шоайб Юсаф, който също е на 31 години, има баланс от 14 успеха и 3 поражения. Англичанинът е бивш световен шампион на международната федерация IMMAF и има богат опит в организации като „BRAVE CF“, ACB и „Octagon“. За последно той влезе в клетката през септември, когато спря Тариел Абасов на „FCC 47“.

Галавечерта на UFC в Катар ще се проведе тази събота в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Ал Раян, като главното събитие ще предложи сблъсък в полутежка категория между бившия шампион Иржи Прохазка и Навахо Стърлинг.

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