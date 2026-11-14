Двалишвили няма да повдига обвинения срещу Нурмагомедов и настоява за освобождаването му

Бившият шампион на UFC Мераб Двалишвили обяви, че няма никакво намерение да търси съдебна отговорност от Усман Нурмагомедов след масовото сбиване в Абу Даби и ще направи всичко възможно, за да съдейства за излизането му от затвора.

Инцидентът се разигра в сряда във фоайето на хотел „Яс“ в навечерието на събитието RAF Абу Даби. Тогава Нурмагомедов и негови приближени нападнаха Двалишвили и неговия приятел Саба Лазишвили. Мелето доведе до задържането на десет души – Двалишвили, Лазишвили, Нурмагомедов, петима негови придружители и двама очевидци, които са заснели сблъсъка.

UFC звезди се сбиха брутално в хотел

В петък Двалишвили и Лазишвили бяха освободени от ареста, след като получиха глоба от по 50 000 дирхама (около 14 000 долара) за нарушаване на обществения ред и нанасяне на удари. Мерките срещу нападателите обаче се оказаха далеч по-строги. Нурмагомедов и петимата му сподвижници бяха осъдени на шест месеца затвор за нарушаване на реда, всяване на паника и застрашаване на човешки животи. Те ще трябва да платят и глоби от по 300 000 дирхама (около 80 000 долара), след което ще бъдат депортирани от Обединените арабски емирства. Двамата души, заснели и публикували кадрите в интернет, също получиха шестмесечни присъди, глоби от по 300 000 дирхама и заповеди за експулсиране заради неправомерно заснемане и разпространение на видеоматериали.

Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

Въпреки че бе в ролята на потърпевш, грузинският боец не желае съперниците му да остават зад решетките.

„Няма да повдигаме никакви обвинения. Готови сме да кажем каквото е нужно пред властите и ще дадем всичко от себе си, за да ги пуснат на свобода“, заяви Двалишвили в разговор с Крис Уайдман.

След излизането си от ареста състезателят се обърна и към своите последователи в социалните мрежи:



„Искам всички да знаят, че съм на свобода, напълно здрав и готов за нови предизвикателства. Благодаря на всички в Абу Даби за съдействието при бързото решаване на ситуацията. Обичам да идвам тук и ценя топлото отношение. Надявам се властите да освободят всички – няма да завеждам дела. Искам мир и всичко най-добро за всеки. Благодаря за обичта и подкрепата.“

Грозният епизод предизвика сериозен отзвук в света на ММА. Макар че преобладаващата част от феновете и специалистите разкритикуваха агресията на Нурмагомедов, шампионът на UFC в полусредна категория Ислам Махачев защити сънародника си. Той припомни, че по-рано през годината по време на турнира RAF Грузия Двалишвили е ударил шамар на техен близък приятел. Грузинецът обаче категорично заяви, че този спор е бил уреден веднага след възникването му.

Ислам Махачев защити Усман Нурмагомедов и разкритикува Мераб Двалишвили

„Тогава в Грузия бях провокиран“, разказа Двалишвили пред Уайдман. „Той започна да ми крещи на руски, че нямам право да говоря за Умар, докато е там. Реагирах първично, както би реагирал всеки мъж. След това осъзнах, че сме на грузинска земя и моите момчета бяха готови да се сбият с него. Спрях ги и го попитах дали иска да си стиснем ръцете. Той се съгласи, поздравихме се и всичко приключи още там.“

„Обичам Дагестан и изключително много уважавам трудолюбивите хора там, всички борци и бойци. Нямам нищо против дагестанците – това беше просто спречкване между спортисти, което трябваше да остане в миналото“, допълни Двалишвили.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google