Дионтей Уайлдър остана без съперник

Джай Опетая няма да се качи на ринга срещу Дионтей Уайлдър в планирания за 11 декември дуел в Кардиф, Уелс, съобщава спортният журналист Дан Рафаел. Сблъсъкът между двамата трябваше да бъде подглавно събитие на дългоочакваната галавечер на стадион „Принсипалити“, оглавена от мегасблъсъка между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Във вторник стана ясно, че Опетая, който е бивш двукратен шампион в полутежка категория, се е отказал от официалния си дебют при най-тежките. Мотивите за решението му засега остават неизвестни.

Според информацията на Рафаел организаторите от компанията SELA и излъчващата платформа Netflix възнамеряват да запазят присъствието на Уайлдър в бойната карта. Основна възможност за негов нов съперник се очертава реванш срещу Дерек Чисора.

През април американецът надделя над Чисора с единодушно съдийско решение в своя юбилеен 50-и мач на професионалния ринг. Макар малко след това да се проведоха разговори за нова среща между тях, преговорите пропаднаха, тъй като Уайлдър предпочете да потърси вариант за мач с Aлександър Усик.

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