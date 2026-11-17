Константин Тошков: Раздавахме топката и играхме един за друг

Константин Тошков отличи добрата подготовка и отборната игра като основни причини за победата на Балкан над Улм с 86:78 в ЕвроКъп. Гардът, който имаше ключов принос в заключителните минути, изрази задоволството си от успеха преди предстоящата пауза.

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„Те са физически здрав отбор, беше тежък сблъсък, но мисля, че си свършихме работата. Завършваме с победа в ЕвроКъп точно преди почивката, така че всички сме щастливи“, коментира Тошков след срещата.

Той подчерта, че опитът от предишния двубой с германския състав е помогнал на ботевградчани да се подготвят за неговите силни и слаби страни.

„Бяхме се подготвили много добре срещу Улм. Разучихме слабостите им още от предишния ни мач. Смятам, че от добрата подготовка ни тръгна и нападението — раздавахме топката, играхме един за друг“, обясни баскетболистът.

Тошков посочи и значението на допълнителното време за възстановяване и работа преди срещата.

„Беше много необходимо за нас. Имахме повече време да се възстановим, тъй като бяхме уморени, както и повече време да се подготвим“, допълни той.

Гардът благодари на привържениците за подкрепата и отправи покана към зрителите пред телевизионните екрани също да подкрепят Балкан от трибуните.

„Благодаря за подкрепата. Ние можем и ще се радвам да виждам и хората, които ни гледат по телевизията, тук, сред другите“, завърши Тошков.

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