Павлин Иванов: Спечелихме с отборна игра, надявам се втората врътка да е по-успешна

Баскетболистът на Балкан Павлин Иванов отличи отборната игра като ключ към победата над Улм с 86:78 в Ботевград. Той заяви, че съставът се подобрява, но подчерта, че все още има върху какво да работи.

„Успяхме да победим с отборна игра в нападение и защита. Ще направим анализ на нещата. Има какво да подобрим, но това беше минимумът, който искаме да виждаме“, коментира Иванов след срещата.

Той благодари и на привържениците за подкрепата, като изрази надежда за още по-силно присъствие по трибуните.

„Благодаря на феновете, че ни подкрепят всеки мач. Ако има вариант, нека с всеки мач да са повече. Но дори и тези, които идват — ние ги чуваме и им благодаря“, сподели баскетболистът на Балкан.

Иванов изрази оптимизъм за представянето на тима през втората половина от тази фаза на надпреварата и посочи, че отборът извлича поуки от пропуснатите възможности.

„Според мен със сигурност се подобряваме. Имаше мачове, които трябваше да вземем, но се учим от грешките си. Сега започна втората врътка и се надявам да е по-успешна от първата“, завърши той.

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